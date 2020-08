Coronavirus : le Gard classé rouge

C'est désormais officiel, le Gard fait partie des 19 nouveaux départements qui passe au rouge en raison de la circulation active du Covid-19. C'est le cas de tous les départements de l'arc méditerranéen, de l'Hérault aux Alpes-Maritimes. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce jeudi 27 août au matin. Au total, ce sont 21 départements français classés rouge.

Ce classement en zone rouge signifie plus de pouvoirs au préfet qui peut limiter les déplacements de personnes ou de véhicules... ou qui peut également restreindre les horaires d'ouverture des établissements recevant du public comme bars, cafés et restaurants. La zone rouge signifie également qu'aucune dérogation possible à la jauge des 5.000 personnes maximum dans un rassemblement public.

"Des plans de reconfinement territoriaux ou globaux sont prêts", a annoncé Jean Castex lors d'une conférence de presse ce jeudi. "Mais notre objectif, c'est d'éviter un reconfinement, surtout généralisé", a-t-il déclaré.