Coronavirus : le Gard et la Lozère en zone ""alerte"

Le gouvernement adopte ce mercredi soir une nouvelle classification des départements à risque, avec la pandémie de covid-19. Il y a désormais sur la carte 3 catégories. Il n'existe plus une seule "zone rouge", mais bien 3 niveaux distincts : la zone d'alerte, où "le virus circule nettement", la zone d'alerte renforcée, où il "circule très fortement", et la zone d'alerte maximale, où "les conséquences sont déjà lourdes sur le système sanitaire". Ces zones se basent sur trois critères : le taux d'incidence dans la population (nombre de nouveaux cas en une semaine pour 100 000 habitants), le taux d'incidence chez les personnes âgées et la part des patients atteints du Covid-19 dans les services de réanimation. Le Gard est en "zone d'alerte", c'est-à-dire le 1er niveau.

13.072 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en France, selon les chiffres de Santé Publique France ce mercredi. Le taux de positivité des tests continue de grimper

Le Gard est placé en zone d'alerte.

Le Gard est concerné puisque le taux d'incidence ce mercredi y est de 94,6. Avec 94.59 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.

104 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 421 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.

Les départements classés en zone d'alerte devront se soumettre dès lundi 28 septembre à une nouvelle restriction : les rassemblements de plus de 30 personnes seront interdits. Cela s'applique aux fêtes privées, mariages, tombolas, événements associatifs, anniversaires, notamment. Le ministre de la Santé a demandé aux préfets de veiller au respect de cette nouvelle règle. Ils pourront, s'ils le souhaitent, prendre des mesures complémentaires. Ce mardi déjà, le Préfet du Gard Didier Lauga a pris de nouvelles mesures, à commencer par le port du masque sur l'ensemble des villes de Nîmes, Alès et Bagnols.

Le préfet du Gard décidera d'ici la fin de semaine si d'autres restrictions doivent être prises, au vu de l'évolution épidémique.

La Lozère est également en zone d'alerte. Avec 62.92 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.