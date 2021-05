Coronavirus : la vaccination sera ouverte à toutes les personnes majeures à partir du 31 mai

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 31 mai. Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement dans un centre de vaccination à Gagny (Seine-Saint-Denis), a en effet annoncé ce jeudi que le gouvernement accélère le calendrier prévu, et anticipe la date du 15 juin initialement prévue. L'accès à la vaccination sera par ailleurs ouvert à toutes les professions prioritaires dès le 24 mai.

Un rythme de vaccination qui s'accélère

La France, qui est entrée mercredi dans une nouvelle étape de déconfinement, a fortement accéléré sa campagne de vaccination ces dernières semaines. D'ici à fin juin, 23 millions de doses doivent être livrées, soit quasiment autant que le nombre de doses reçues depuis mi-mars, et le gouvernement vise 30 millions de premières injections à la mi-juin.

Pour le moment, plus de 21,5 millions personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données publiées par Santé publique France mercredi, soit 32,2 % de la population française. 9,2 millions de personnes ont reçu une seconde dose de vaccin.

Les jeunes logiquement moins vaccinés pour le moment

En France, de fortes disparités existent en fonction de l'âge ou des zones géographiques. Plus de 7 Français sur 10 de plus de 60 ans ont reçu au moins une injection. Cette proportion s'élève à 83,8% chez les 75-79 ans, classe d'âge la plus vaccinée. Jusqu'alors considérés comme non prioritaires, les 18-49 ans restent, eux, peu vaccinés (15,5%).

Rapporté à la population, la Corse (39,2%), région avec la proportion de personnes âgées la plus élevée, est celle qui a le plus vacciné depuis fin décembre 2020. A l'inverse, l'Ile-de-France (27,1%), région la plus jeune en France métropolitaine, a le moins injecté de doses en proportion.

La France en peu en dessous de la moyenne européenne

Si la campagne a accéléré ces dernières semaines en France, le rythme de vaccination a progressé encore plus rapidement chez ses voisins européens, comme l'Allemagne (0,84% de la population y a reçu quotidiennement une dose cette semaine) ou l'Italie (0,81%). Avec environ 44 doses injectées (premières et deuxièmes) pour 100 habitants, la France se classe juste en-dessous de la moyenne européenne (45 doses) et notamment derrière l'Allemagne (49), l'Espagne (48) et l'Italie (46).

Mais elle reste toujours à bonne distance des champions du secteur dans le monde, comme Israël (122), les Emirats arabes unis (116), le Royaume-Uni (84) ou les Etats-Unis (83).