Coronavirus : le gouvernement annonce la création de centres de vaccination réservés aux fonctionnaires

Alors que le variant Delta gagne du terrain, le gouvernement a un objectif en tête : accroître la couverture vaccinale pour freiner la quatrième vague du coronavirus. Il entend donc convaincre et faciliter l'accès aux injections et dans ce but, des centres réservés aux agents de la fonction publique vont être créés, indique ce dimanche 11 juillet le Journal du dimanche. D'après le JDD, les préfets recevront lundi un courrier de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, "les incitant à mettre en place ces nouveaux centres".

Par ailleurs, des créneaux de vaccination seront aussi réservés aux fonctionnaires dans les structures déjà existantes. Cela doit permettre de "lever les derniers freins existants pour accélérer la vaccination".

Pas d'obligation vaccinale

Alors que le gouvernement travaille sur une obligation vaccinale pour les soignants, cette option est écartée pour les agents de la fonction publique qui ne relèvent pas du secteur de la santé, d'après l'hebdomadaire. De même, il n'y aura pas de sanction en cas de refus.

"Cette mobilisation logistique doit permettre de faciliter l'organisation des agents publics, dont beaucoup sont mobilisés pendant la période estivale. Plus personne ne pourra dire ne pas pouvoir se faire vacciner", assure la ministre. D'après Amélie de Montchalin, 10 à 20 % des fonctionnaires - dont elle ne connait pas le taux actuel de vaccination - veulent se faire piquer mais rencontrent des difficultés pratiques pour recevoir une injection.