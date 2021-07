Coronavirus : la situation se dégrade dans 11 régions, le gouvernement appelle à une "vaccination massive"

Alors que l'épidémie repart à la hausse en France avec le variant Delta du Covid-19, le gouvernement a de nouveau appelé ce mercredi à une "vaccination massive" qui est "la carte maîtresse" pour faire face au "risque d'une quatrième vague rapide".

A l'issue d'un Conseil de défense sanitaire puis du Conseil des ministre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé la tenue d'un nouveau Conseil de défense sanitaire lundi prochain. L'éventuelle vaccination obligatoire pour certaines professions sera examinée, ainsi que la possibilité d'une extension du pass sanitaire. En attendant, le gouvernement n'a annoncé aucune nouvelle mesure au cours du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenue dans la matinée.

Contaminations en hausse dans 11 régions

"Le taux d'incidence a augmenté de 20% en sept jours", a alerté Gabriel Attal. En France, "11 régions voient leur taux d'incidence augmenter", a-t-il ajouté. Selon lui, "les dynamiques épidémiques sont particulièrement fortes en PACA, en Île-de-France et en Bretagne" et "l'évolution de l'épidémie n'est favorable qu'en Bourgogne-Franche Comté et dans les Hauts-de-France".

Le variant Delta, découvert en Inde, se propage désormais en France et inquiète sur une possible reprise du coronavirus dans le pays. Ce variant représente désormais près de 40% des cas au niveau national alors qu'il ne représentait que 20% la semaine dernière. Certains départements sont particulièrement touchés, comme on peut le constater sur notre carte.

"La vaccination est notre carte maîtresse"

Face à cette reprise du virus, Gabriel Attal a rappelé que "la vaccination [était] notre carte maîtresse pour sortir du tunnel". Pour lui, "la France n'est pas un pays anti-vaccins" mais compte "beaucoup de personnes qui disent : 'j'attends' pour se faire vacciner". Le porte-parole a martelé que "l'heure [était] à la mobilisation générale" pour "la vaccination massive" et "chacun détient une part de la solution, chacun peut prendre part à l'épreuve d'immunité collective".

Depuis le début de la campagne de vaccination, 34.894.204 personnes ont reçu au moins une injection (soit 51,8% de la population totale) et 25.357.161 ont désormais un schéma vaccinal complet (37,6% de la population), selon les chiffres de la Direction générale de la santé.