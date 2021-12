Coronavirus : les grandes surfaces pourront vendre des autotests jusqu'au 31 janvier

Les grandes surfaces ont gagné : vous pourrez bientôt acheter vos autotests de dépistage anti-covid en faisant vos courses en supermarché ou hypermarché. Un arrêté du ministère de la Santé, publié ce mardi 28 décembre, autorise "à titre exceptionnel" et jusqu'au 31 janvier 2022, la vente d'autotests dans les grandes surfaces. Jusqu'à présent, seules les pharmacies étaient autorisées à les vendre.

Selon l'arrêté, le gouvernement estime qu'il "y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de vente des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal". Le texte met en avant "l'intérêt de l'utilisation des autotests dans le cadre de l'indication "sociétale", en complément des tests RT PCR et antigéniques réalisés par ou sous la supervision des professionnels de santé (...) dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence, due à la propagation des variants Delta et Omicron et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire".

La grande distribution réclamait depuis plus d'un an une telle mesure, en vigueur chez plusieurs de nos voisins comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse. "C'est une décision juste et utile pour les Français", salue ce mardi matin Michel-Édouard Leclerc sur Facebook. Le PDG du groupe Leclerc affirme que ces autotests seront vendus "à prix coutant" par son enseigne. "Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d'officine", ajoute-t-il.

Le président de l'enseigne Système U s'est aussi félicité de cette annonce. Sur Twitter, Dominique Schelcher se réjouit que "les choses [aient] bien avancé". "Voilà un service attendu par nos clients, tout comme les masques et les gels", écrit-il.