Coronavirus : le gouvernement commande 226 millions de masques textiles pour les plus précaires

Le ministère de l'Économie a passé commande, début février, de plus de 226 millions de masques textiles grand public. Ils seront mis à disposition des plus démunis a indiqué Bercy dans un communiqué de presse mercredi.

Le ministère de l'Économie "a attribué, début février 2021 un marché pour acquérir 226,65 millions de masques textiles grand public à filtration garantie". Il s’agit de "masques de catégorie 1 lavables jusqu’à cinquante fois, conformes à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 18 janvier 2021 dans le contexte d’émergence de nouveaux variants du virus SARS-CoV.2", a indiqué Bercy dans un communiqué de presse mercredi.

Masques gratuits pour les publics précaires

Ces masques sont destinés aux "personnes pouvant avoir des difficultés à acheter des masques pour se protéger et pour protéger leur entourage". Sont notamment concernées "les personnes précaires éligibles à l’Aide médicale de l’État et à la complémentaire santé solidaire, les élèves et étudiants boursiers, les pensionnaires d’EHPAD et le monde associatif social". Ces masques seront "distribués gratuitement, à l’initiative du ministère des Solidarités et de la Santé", peut-on lire dans le communiqué.

Ces commandes doivent aussi couvrir "les besoins en masques pour la protection des agents de l'État, à l'exception de ceux du domaine de la santé qui bénéficient d'autres commandes", assure le ministère de l'Économie.

Six entreprises

Elles seront passées "majoritairement auprès de six entreprises qui se sont engagées sur la qualité environnementale des textiles utilisés et l’utilisation de matière recyclée, l’innocuité des produits pour la santé des utilisateurs devant être garantie par la certification OEKO-TEX standard 100".

Les entreprises concernées devront en outre réserver un volume d’heures travaillées pour fabriquer ces masques à des publics éloignés de l’emploi, "créant environ 281 emplois dès 2021". "Un lot a par ailleurs été réservé aux entreprises adaptées (EA) et aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et aux structures équivalentes, attribué à un groupement de 38 EA et ESAT mené par l’APF", fait valoir le ministère de l'Économie.