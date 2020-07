Coronavirus : le gouvernement va demander aux entreprises de prévoir dix semaines de stock de masques

Le gouvernement n'a pas encore précisé si cette consigne était obligatoire ou non.

Le gouvernement va demander aux entreprises de prévoir dix semaines de stocks de masques pour leurs salariés pour se prémunir face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a indiqué mercredi la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher.

"Nous préparons la rentrée et il y a un risque de re-circulation du virus (...), et nous demanderons aux entreprises de prévoir 10 semaines de stocks de masques, avec un petit rappel du fait que nous avons désormais des producteurs français", a-t-elle déclaré lors d'une audition par la délégation aux entreprises du Sénat. Elle a expliqué avoir signé "une note" en ce sens, qui doit également être paraphée prochainement par la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le ministre de la Santé Olivier Véran.

Un équipement à la charge des entreprises ?

La secrétaire d'Etat répondait à une question de la présidente de la délégation aux entreprises, la sénatrice Elisabeth Lamure (LR), qui s'inquiétait du sort des entreprises françaises ayant reconverti leur production pour fournir des masques au plus fort de la crise et qui ont désormais du mal à écouler leurs stocks. Elle n'a en revanche pas précisé si la consigne passée aux entreprises relèverait de la préconisation ou de l'obligation.

Une incertitude plane sur les modalités de financement de cette mesure. Jeudi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué le fait que le gouvernement "accompagnera" les entreprises. Mais sur Twitter, Agnès Pannier-Runacher a estimé que les masques étaient un "équipement de protection" que les employeurs devaient "prendre en charge sur le lieu de travail".