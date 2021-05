Coronavirus : le gouvernement demande aux Français d'adapter leurs vacances à leurs rendez-vous de vaccination

Il ne sera finalement pas question, comme le gouvernement l'avait évoqué la semaine dernière, de se voir administrer une première injection de vaccin anti-Covid près de chez soi, puis une deuxième sur son lieu de vacances, sauf cas exceptionnel. Le ministère de la Santé a demandé mardi aux Français d'adapter leurs départs en vacances à leurs rendez-vous de vaccination.

Adapter son planning de vacances à son planning de vaccins

"Il faut adapter son planning de vacances. Il va y avoir besoin de s'adapter à son schéma de vaccination pour ces vacances-là", a expliqué le ministère, alors que la campagne de vaccination s'élargit cette semaine à tous les plus de 50 ans, et aux majeurs s'il reste des doses.

Après une première injection, la deuxième dose est prévue avec un délai de six semaines pour les vaccins Pfizer et Moderna, et 12 semaines pour AstraZeneca. "La règle, c'est que la deuxième dose a lieu dans le centre où on a fait sa première dose" et la possibilité de "prendre sa deuxième dose dans un autre endroit où on va aller passer ses vacances doit être l'exception", en cas d'"impératif", pour ne pas entraîner une "désorganisation", a déclaré le ministère de la Santé. Il a précisé qu'il était "très difficile de réussir à anticiper le nombre de doses supplémentaires" à envoyer dans un département donné.

"Réflexion en cours" pour les premières injections au cœur de l'été

Mais pour ceux qui doivent recevoir leur première dose cet été, "une réflexion" est en cours avec les Agences régionales de santé concernées pour "anticiper les mouvements de population" et "imaginer des formes de vaccination qui soient un peu 'boostées' dans les lieux touristiques".

Les adaptations doivent rester l'exception

Des adaptations de la campagne de vaccination sont donc malgré tout prévues pour envoyer davantage de doses dans les zones touristiques. Et si certains doivent accéder à leur deuxième dose dans leur région de villégiature, cela doit rester "l'exception", a indiqué le ministère de la Santé.

Les centres de vaccination de ville à plein régime cet été

En sens inverse, des "plans de continuité d'activité" sont en train d'être mis en place pour les centres de vaccination des métropoles, pour "maintenir la cadence" des vaccinations cet été, en remplaçant pendant leurs congés les professionnels de santé qui réalisent les consultations pré-vaccinales et les injections.