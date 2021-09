Coronavirus : le gouvernement envisage un pass sanitaire local

Se dirige-t-on vers un allègement des restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ? Le gouvernement envisage de lever partiellement certaines contraintes, du moins dans certains territoires. Parmi les mesures qui pourraient être territorialisées, le pass sanitaire. La piste est étudiée par le gouvernement a annoncé ce dimanche le porte-parole de l'exécutif, invité de BFM-TV dimanche 19 septembre. On pourrait donc arrêter de présenter le QR code dans les régions les moins touchées par l'épidémie, à en croire Gabriel Attal. "Il y a une réflexion sur la manière dont on peut adapter les règles, soit le pass sanitaire, peut-être d'autres, à l'évolution de la situation locale", a-t-il précisé.

Pour l'instant aucune décision n'a été prise. L'idée d'un pass sanitaire local est encore au stade de la réflexion. Le porte-parole du gouvernement n'a ainsi pas donné de seuil à partir duquel les règles pourraient être adaptées à l'échelle locale. Aucun calendrier n'est arrêté. Cette piste de travail sera abordée, selon Gabriel Attal, lors d'un prochain Conseil de défense, "probablement" mercredi.

Des assouplissements déjà évoqués par le gouvernement

L'idée d'assouplissements à l'échelle locale n'est pas si nouvelle que cela. À plusieurs reprises la semaine dernière, le gouvernement a déjà évoquée cette levée progressive et partielle des mesures. Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, indiquait que si la situation sanitaire continuait de s'améliorer, "les restrictions pourraient être allégées progressivement". Un refrain entonné jeudi déjà par le président de la République lui-même. "Dès que les conditions le permettront", on lèvera le pass sanitaire "là où le virus ne circule quasiment plus", annonçait ainsi jeudi Emmanuel Macron.

Des indicateurs prometteurs

Ces assouplissements sont rendus possibles par les bons chiffres de l'épidémie. 8.887 malades du coronavirus étaient hospitalisés dimanche, c'est 1.125 de moins que le 12 septembre. En moyenne, les contaminations baissent de 30% par semaine. Une trentaine de département affiche par ailleurs un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants.

Mais le gouvernement préfère rester prudent. "Probablement que l'épidémie a plus d'un tour dans son sac, il faut évidemment rester vigilant et se protéger", a précisé Gabriel Attal, dimanche sur BFM-TV. L'exécutif prépare ainsi une prolongation du pass sanitaire, au-delà du 15 novembre. Une manière de se "garder dans la poche" en cas de reprise épidémique, comme le déclarait jeudi Emmanuel Macron. Selon nos confrères de franceinfo, un projet de loi sera présenté mi-octobre sur cette prolongation du QR code en Conseil des ministres, avant d'être débattu au Parlement les semaines suivantes.