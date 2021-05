Coronavirus : le gouvernement réfléchit à allouer plus de doses de vaccins aux zones touristiques cet été

Pour vacciner le plus de Français possible d'ici à la fin de l'été et respecter les durées entre deux doses, le gouvernement réfléchit à doter les zones touristiques de davantage de vaccins que les autres cet été, révèle franceinfo ce mercredi.