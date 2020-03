Coronavirus : le gouvernement va encadrer le prix des gels hydroalcooliques

Le prix des gels hydroalcooliques va être encadré par le gouvernement à partir de ce mercredi, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, alors que le nombre de contaminations par le coronavirus ne cesse d'augmenter.

"Il y a des cas isolés où des prix inacceptables ont été pratiqués", a expliqué le ministre, "et je vous annonce que nous prendrons aujourd'hui le décret d'encadrement des prix". Bruno Le Maire avait annoncé mardi le lancement d'une enquête par la Direction générale des fraudes (DGCCRF) sur les fortes augmentations des prix de vente des gels hydroalcooliques et des masques de protection constatées depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus en France.

"Les producteurs profitent de la situation pour augmenter" leurs tarifs

Selon Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, les prix sont parfois "multipliés par deux ou trois", ce qui est "inadmissible". La faute aux "producteurs qui profitent de la situation pour augmenter" leurs tarifs, a-t-il affirmé ce mercredi sur franceinfo. "On a aujourd'hui carrément des démarcheurs qui viennent dans des pharmacies proposer des gels hydroalcooliques à des prix extrêmement élevés", a-t-il ajouté. "On ne sait pas d'ailleurs si ce sont des vrais laboratoires pharmaceutiques ou si ce sont des arnaques, c'est insupportable, on voit bien que des personnes sont en opportunité", selon le pharmacien.

Gilles Bonnefond a par ailleurs considéré qu'il n'était pas opportun de préconiser une fabrication de gel hydroalcoolique pour les particuliers. "Quand on est sur des gels pour éliminer des virus, il faut avoir des critères de fabrication extrêmement précis, des tests in vitro pour vérifier que le soluté est efficace et détruit les virus", a-t-il averti, "on ne peut pas faire du bricolage".

Plus de masque sans ordonnance en pharmacie

Un décret sur la réquisition des masques de protection au bénéfice des personnels de santé et des malades, annoncé par Emmanuel Macron, a par ailleurs été publié mercredi au Journal officiel. Le gouvernement a enfin annoncé que la vente de masques en pharmacie serait désormais soumise à prescription médicale.