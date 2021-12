Coronavirus : le gouvernement veut mettre en place le pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier

Face à la flambée des contaminations au Covid-19 dans le pays, et en pleine émergence du variant Omicron, le gouvernement veut accélérer la mise en place du pass vaccinal, dont l'obtention sera conditionnée à la vaccination. L'exécutif souhaite qu'il soit adopté définitivement par les députés et mis en place dès la première quinzaine de janvier, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mardi. Il comptait initialement l'adopter fin janvier. Gabriel Attal a précisé ce mardi qu'à Paris, plus d'une contamination sur trois était due au variant Omicron.

Un pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier

Gabriel Attal a indiqué que le gouvernement voulait avancer la date de présentation du projet de loi sur le pass vaccinal "dès la semaine prochaine", pour une adoption définitive au Parlement et une mise en application "la première quinzaine de janvier". Un Conseil des ministres exceptionnel se tiendra lundi 27 décembre, et non le 5 janvier comme initialement prévu, pour présenter le projet de loi, a indiqué le porte-parole, qui s'exprimait après un entretien du Premier ministre Jean Castex avec les associations d'élus locaux au sujet du pass vaccinal.

"Nous n'avons pas une seconde à perdre face au variant Omicron. Plus tôt nous aurons le pass vaccinal, mieux nous serons protégés", a-t-il affirmé.

Plus d'une contamination sur trois liée au variant Omicron à Paris

Le porte-parole du gouvernement a précisé que plus d'une contamination sur trois détectée à Paris était due au variant Omicron. "Omicron arrive dans notre pays", et s'il représentait "10% des contaminations ce week-end, nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et très au-delà dans certaines régions, notamment en Ile-de-France, en particulier à Paris", a déclaré Gabriel Attal. Le taux d'incidence du Covid-19 atteint "une nouvelle fois un record" en France, à 537 cas pour 100.000 habitants, a-t-il précisé.