Coronavirus : le Grand Besançon fait produire 2400 visières de protection pour les soignants

Face à l'épidémie de coronavirus, le Grand Besançon, en association avec l'ENSMM et le CFAI a fait produire 2.400 visières de protection à destination des acteurs du soin et de l'aide sanitaire. Ces visières sont gratuites, il suffit de les commander à visieres@grandbesancon.fr

Avec les masques, c'est l'une des façons les plus efficaces de se protéger face au coronavirus. Face à la crise sanitaire actuelle, le Grand Besançon, avec l’ENSMM (École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques) et l’IUT de Vesoul-Besançon, le CFAI (Centre de formation d'apprentissage industriel) et la société Plastiform viennent de produire 2.400 visières de protection à destination des personnels soignants et des acteurs de l'aide sanitaire.

Une pièce toutes les 38 secondes

Un moule d’injection a été fabriqué gratuitement par l’ENSMM et l’IUT de Vesoul-Besançon puis transféré au CFAI qui injecte une pièce toutes les 38 secondes, quand certains modèles mettent 3 heures à être fabriqués en impression 3D. La société Plastiform se charge de la découpe de la face avant de la visière, un outil de découpe spécifique ayant été réalisé à cet effet.

Déjà disponibles

Ces visière sont déjà disponibles, elles seront offertes prioritairement aux personnels dont l’activité est liée à la lutte contre la pandémie. Seules les demandes collectives seront prises en compte, il faut juste adresser sa demande à l'adresse : visieres@grandbesancon.fr

Les visières peuvent ainsi être récupérées le jour même ou le lendemain. Grâce aux efforts financiers de tous les acteurs du circuit, leur production n'aura coûté à la collectivité que 5.000 euros hors taxes.