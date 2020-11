Coronavirus : le groupe SOS Séniors en Moselle constate une situation "maîtrisée"

En Moselle, le groupe SOS Séniors compte une quarantaine d'établissements accueillant des personnes âgées. "Nous sommes touchés" par le virus constate Gilles Spagnier, directeur des opérations pour le groupe, qui tempère toutefois : "fort heureusement, cela n'a rien à voir avec ce que nous avons connu lors de la première vague."

Deux clusters

Dans le détail, 16 EHPAD du groupe SOS Séniors en Moselle comptent au moins un cas de Covid-19, deux clusters importants sont recensés, dont un à Talange où une quarantaine de résidents sont atteints et placés à l'isolement.

Pour Gilles Spagnier, les leçons du printemps dernier ont été tirées, avec "des plans de déconfinement plus rapides et accélérés." Le personnel y est également régulièrement testé, ce qui n'empêche pas certains salariés de tomber malades également. Difficile malgré tout, dans chaque situation, de remonter la chaîne de contamination.

La recherche du juste équilibre

Devant l'hypothèse avancée d'un confinement plus sévère encore des personnes les plus fragiles, Gilles Spagnier se montre prudent. "Je ne pense pas que se soit dans l'intérêt des personnes âgées d'être isolées de la société." Il souligne en revanche l'importance du respect strict des gestes barrières, comme étant "un juste équilibre entre la garantie des relations sociales et la sécurité en rapport avec la situation."