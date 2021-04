Coronavirus : le Haut Conseil de santé publique adapte les gestes barrières pour les personnes vaccinées

L'horizon de jours meilleurs et d'un retour à la vie quotidienne d'avant pointe son nez. Dans un avis rendu le 11 avril, mais publié ce dimanche 25 avril, le Haut Conseil de santé publique estime que les personnes complètement vaccinées (qui ont reçu leurs deux doses) contre le Covid-19 peuvent abandonner le masque lorsqu'elles se trouvent entre elles, en "milieu fermé, dans un cadre privé familial ou amical". Elles doivent cela dit continuer de respecter les autres gestes barrières, comme la distanciation sociale, l'aération des pièces et la "limitation à six du nombre de personnes" réunies.

Le Haut Conseil assure avoir "pris en compte l’efficacité des vaccins actuellement disponibles sur les formes graves de Covid-19, l’efficacité des mesures barrières sur la transmission" du coronavirus. Il place ses espoirs dans "l’intensification de la campagne vaccinale" qui devrait permettre, selon lui "la reprise progressive d’une vie sociale et économique dans la seconde partie de l’année 2021".

La prudence reste de mise

Cette recommandation ne s'applique pas si un-e membre n'est pas vacciné-e ou si il ou elle présente "un facteur de risque de faire une forme grave", en raison de son âge ou de comorbidité. Par ailleurs, le Haut Conseil de santé publique préconise le maintien du port du masque en extérieur ou en collectivité, même pour les personnes ayant bénéficié d'un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Pour assurer le respect de ces recommandations, le Haut Conseil invite le gouvernement à "engager des campagnes de communication pédagogique à destination des citoyens vaccinés pour leur expliquer l'importance des mesures barrières, même en étant vaccinés".

Le Haut Conseil appelle à la prudence compte tenu de la "situation épidémiologique nationale actuelle défavorable, la saturation hospitalière, l’impossibilité d’évaluer le risque pour les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet de contaminer d’autres personnes, l’incertitude relative à l’impact de la transmission notamment des variants d’intérêt et la faible couverture vaccinale actuelle en France".