Coronavirus : le Haut-Rhin ferme à son tour ses parcs et ses forêts

Après le Bas-Rhin vendredi, la préfecture du Haut-Rhin décide à son tour samedi 21 mars de renforcer ses restrictions de circulation. Il est désormais interdit, par arrêt préfectoral et dans toutes les communes haut-rhinoises, l'accès aux parcs, aux jardins publics, aux gravières, aux forêts, aux plans d'eau, aux berges, aux aires de jeux, aux parcours de santé et aux terrains de sport urbains.

Des contrôles tout le week-end

"En dépit de toutes les mesures de confinement édictées, il a été constaté une fréquentation importante (...) sur tous les sentiers pédestres ou cyclables, forêts et parcs du département", regrette la préfecture du Haut-Rhin pour justifier ces nouvelles restrictions :

Les rassemblements de personnes constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus.

Cette interdiction s'applique aux piétons, cyclistes et à tous véhicules non-motorisées jusqu'au 15 avril inclus. Toute infraction est passible d'une amende de 135 euros. "L'accès aux jardins familiaux ou ouvriers reste possible, en espaçant ses visites, pour les seules nécessités liées aux cultures potagères et dans le strict respect des mesures barrières", précise la préfecture du Haut-Rhin. De nombreux contrôles seront organisés durant tout le week-end.