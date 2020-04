Coronavirus : le Haut-Rhin lance mardi une campagne de tests sérologiques dans les Ehpad

Ces tests sérologiques visent à déterminer la présence d'anticorps du coronavirus dans le sérum sanguin, c'est-à-dire à déterminer si une personne a été infectée et a développé une immunité contre le virus.

Les modalités et les conditions de cette campagne de dépistage seront précisées mardi par Brigitte Klinkert, la président du Conseil départemental du Haut-Rhin.

Le dépistage, un enjeu crucial dans les Ehpad

Au mois de mars, le nombre de décès a augmenté de 232 % dans les Ehpad du Haut-Rhin, c'est la plus forte augmentation départementale en France. Cette campagne de dépistage sera prise en charge par la collectivité, dans le département le plus touché par la pandémie de coronavirus.

Depuis plus d'un mois, le Conseil départemental du Haut-Rhin est mobilisé au quotidien aux côtés des responsables et des pensionnaires des maisons de retraite. Les agents ont distribué des masques et des blouses de protection individuels pour les personnels ou encore des tablettes pour les résidents, afin qu'ils puissent rester en contact avec leurs enfants ou leurs petits-enfants.