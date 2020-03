Coronavirus : le joli geste du lycée d'Argelès pour l'hôpital de Perpignan

C'est un parent d'élève qui a eu l'idée : pourquoi ne pas collecter l'ensemble du matériel du lycée hôtelier d'Argelès qui pourrait servir aux soignants de l'hôpital de Perpignan ? Le proviseur du lycée Christian Bourquin, Olivier Salvan raconte la suite : "Nous avons immédiatement accepté.

Avec mes équipes, on s'est creusé la tête et, comme notre établissement accueille des élèves en filières hôtellerie et restauration, on a trouvé des blouses, des masques, une quarantaine de boites de gants, des bouteilles de gel hydroalcoolique... C'est ce parent d'élève qui est allé tout apporter ce mardi matin à l'hôpital. Je l'en remercie sincèrement. Je crois qu'il a été chaleureusement accueilli."

Dans un courrier électronique, le rectorat a demandé à tous les établissement scolaires de la région de regarder dans leurs stocks ce qui pourrait servir au personnel soignant.