Coronavirus : le Jura en plein pic épidémique s'attend à un couvre-feu avancé à 18h

Un couvre-feu avancé à 18h au 2 janvier ? Pour le préfet du Jura, qui tenait une conférence de presse ce mercredi 30 décembre, il ne fait pas de doute que le Jura y figurera. Le Jura fait partie des départements les plus touchés par l'épidémie. Les indicateurs sont mauvais.

Lors de sont intervention télévisé, mardi soir, le ministre de la santé Olivier Véran avait indiqué que des mesures seraient prises dans dans les territoires les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

Le préfet appelle les Jurassiens à limiter les déplacements de loisirs vers la Suisse. Il indique aussi que la tolérance zéro sera de mise pour la soirée du réveillon, avec plus d'une centaine de gendarmes et policiers mobilisés pour des opérations de contrôle.

Une situation épidémique dégradée

Le Jura est le 4e département de France le plus touché à la date du 29 décembre. Les trois indicateurs pris en compte pour décider ou non d'avancer le confinement à 18h plafonnent.

Le taux d'incidence est de 260 cas pour 100.000 habitants. Mais surtout le taux d'incidence pour les plus de 65 ans est à 320 cas pour 100.000 habitants. Il est même à plus de 500 pour 100.000 habitants pour les plus de 75 ans. Enfin le chiffre des hospitalisations est le plus élevé jamais atteint jusqu'ici. Il y a désormais 259 personnes hospitalisées pour Covid dont 8 patients en réanimation. Le pic est notamment très important à Lons-le-Saulnier et à Dole.

Il y a eu 248 morts dans le Jura depuis le début de l'épidémie, dont 47 morts en 8 jours entre le 21 et le 29 décembre

Un réveillon sous surveillance

Plus d'une centaine de gendarmes et policiers seront mobilisés pour des contrôles sur les routes dans tout le Jura, ville et campagne, y compris après 1h du matin pour des retours de soirée. Les feux d'artifice sont évidemment interdits tout comme la vente d'alcool à emporter

Le préfet explique aussi qu'une tolérance zéro sera de rigueur pour les fêtes sauvages, et les rassemblements festifs inopinés sur la voie publique. "Nous serons intraitables sur la voie publique" affirme le Préfet du Jura.

Il ajoute : "Je lance un immense appel à la responsabilité individuelle, y compris les jeunes, qui sont eux aussi concernés. Ils sont des vecteurs de transmission donc ils sont créateurs de chaînes de contamination. C'est le gros danger de ce Premier de l'An"