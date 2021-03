Le Jura et le Doubs sont depuis jeudi 25 mars placé sous "vigilance renforcée". Dans le Jura, le préfet alerte sur une épidémie en hausse, avec un taux d'incidence de 268 cas pour 100 000 habitants. Le port du masque est désormais obligatoire partout.

Coronavirus : le Jura et le Doubs en vigilance renforcée, l'épidémie à la hausse

Le Jura et le Doubs font partie des départements placés en "vigilance renforcée" depuis le jeudi 25 mars. Dans le Jura la situation est préoccupante car les taux d'incidences sont élevés, notamment chez les plus de 65 ans et les lits de réanimation sont quasiment tous occupés. Conséquences : les mesures de restriction, comme le port du masque sur l'ensemble du département, sont renforcées annonce ce vendredi la préfecture du Jura. La campagne de vaccination va s'accélérer dans le département.

Les indicateurs à la hausse

Si le Jura est désormais en vigilance renforcée c'est que les chiffres ne sont pas bons. Les hôpitaux du département observent une "baisse lente" des patients Covid, 72 dont 5 sont en réanimation (chiffres datés du 22mars). Cela veut dire que t 3/4 des lits de réanimation sont occupés. Surtout, le taux d'incidence est en hausse : 268 cas pour 100.000 habitants (alors que le seuil d'alerte à 250).

Un taux d'incidence qui varie en fonction de l'âge

220 chez les moins de 18 ans

400 chez les 19/35 ans

300 chez les 36-52 ans

200 chez les 65-75 ans

Des mesures plus strictes

Le préfet du Jura a décidé d'appliquer des mesures plus musclées. Ces mesures viennent s'ajouter à celles déjà en vigueur.

Le masque sera obligatoire en extérieur dans toutes les communes du département, entre chaque panneaux d'entrée et de sorties des communes.

du département, entre chaque panneaux d'entrée et de sorties des communes. La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique et dans les lieux publics jusqu'au 30 avril

est interdite sur la voie publique et dans les lieux publics jusqu'au 30 avril Interdiction temporaire de diffusion de musique amplifiée sur la voie publique.

Une campagne de vaccination renforcée

La préfecture du Jura propose des créneaux complémentaires de vaccination. Pour le département, cela signifie plus de 12 000 rendez-vous disponibles d'ici avril.

