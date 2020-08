Coronavirus : le laboratoire de La Source enchaîne les tests par dizaines

Beaucoup de monde pour la première après-midi de dépistage gratuit au laboratoire d'analyse médicale de La Source, avenue du Président John Kennedy ! Il ouvrait ses portes à 13H ce jeudi. Deux heures plus tard, l'équipe avait déjà pris en charge une centaine de personnes. En toile de fond de cette opération : le mariage qui a réuni 250 personnes et aurait généré au moins 50 cas de coronavirus.

Les personnes qui souhaitent se faire dépister attendent environ une heure, masquées sur le trottoir. Océane n'a pas de symptômes mais préfère être fixée : "Je travaille au centre financier et on est un peu plus de 1000. Il y a déjà des gens qui ont le covid. Je préfère m'assurer plutôt que d'avoir une mauvaise surprise après parce que ça engendre pas mal de choses. La famille, les amis, les collègues ... même des gens qu'on ne connaît pas !"

Tout est prévu pour les test s'enchaînent le plus rapidement possible. © Radio France - Noémie Philippot

Un collègue, un proche malade, un retour de voyage, un doute après avoir eu de la fièvre ... voilà pour les motifs. Et pour beaucoup de patients, c'est plus simple et surtout plus rapide de venir se faire dépister ici : "Sinon il fallait attende lundi prochain ou mardi. On s'est dit autant tenter le coup aujourd'hui, il vaut mieux faire la queue une heure ou deux et puis être tranquille qu'attendre trois ou quatre jours" estime Ali.

Une dizaine de seconde pour un test

Trois personnes les accueillent et leurs posent des questions. Ensuite, les patients sont pris en charge par un biologiste ou Léa, une étudiante en cinquième année de médecine à Tours venue en renfort : "Je n'étais pas là pendant la période de pandémie en France, j'étais à l'étranger donc je me suis dit que si je pouvais le faire en rentrant, je voulais participer." Équipée d'une combinaison, d'un masque bien sûr ainsi que de gants et d'une charlotte, elle enchaîne les tests à une sacrée cadence : "Là c'est vraiment à la chaîne, il y a beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. On essaie de prendre un maximum de personnes. Il faut le faire, en ce moment ça reprend."

Le test ne dure qu'une dizaine de secondes. S'il fonctionne du premier coup, il n'y a même pas besoin de passer par les deux narines. © Radio France - Noémie Philippot

En une dizaine de secondes, le test est terminé. Il faut ensuite patienter 48H pour avoir le résultat, mais ce délai pourrait augmenter selon l'afflux de personnes venues se faire dépister : en plein mois d'août avec les congés, les moyens humains des laboratoires ne sont pas extensibles, d'autant qu'ils doivent maintenir leurs activités habituelles notamment dans les hôpitaux.

Au laboratoire d'analyse médicale de La Source, l'opération de dépistage gratuit se poursuit ce vendredi de 13 à 18H, puis lundi et mardi aux mêmes horaires.