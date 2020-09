Coronavirus : le lycée Daudet à Nîmes dans le clip "choc" du gouvernement

Depuis quelques jours, le gouvernement diffuse un nouveau clip pour inciter aux gestes barrières. Dans les toutes premières secondes, on y aperçoit la façade du Lycée Daudet à Nîmes.

Ce sont des acteurs, certes, mais c'est bien la façade du Lycée Daudet à Nîmes qui a été sélectionnée pour illustrer une partie du dernier clip du Ministère de la Santé. L'objectif est clair, il s'agit de sensibiliser les français aux gestes barrières, alors que l'épidémie de coronavirus ne cesse de grimper en France.

La démonstration du clip est aussi simple qu'efficace : une bise au bureau ou une embrassade au lycée, et le virus circule, jusqu'à une fête de famille, comme un anniversaire. Et le risque, à la fin de la chaîne, c'est bien de transmettre le virus aux plus fragiles, en particulier les personnes âgées.

Qu'en pensent les lycéens de Daudet à Nîmes ? France Bleu Gard Lozère est allé leur poser la question.