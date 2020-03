Coronavirus : le lycée Paul Langevin à Waziers est fermé jusqu'au 16 mars

Deux enseignants du lycée Paul Langevin a Waziers près de Douai ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude mais le Préfet du Nord prend un arrêté par mesure de précaution. L'établissement est donc fermé jusqu'au 16 mars au moins.

L'Agence Régionale de Santé a lancé des investigations pour identifier les personnes qui ont été en contact rapproché avec ces enseignants. En fonction des résultats, les mesures pourront être adaptées.

Durant cette période, l’ensemble des personnels et élèves scolarisés dans l'établissement doivent :

Éviter les contacts avec les personnes fragiles (âgées, malades notamment)

Limiter les contacts avec le public (ne pas se rendre aux activités extra-scolaires)

Surveiller leur température deux fois par jour

En cas d'apparition de symptômes (toux, fièvre), appeler le 15.

A ce stade, il n’y a pas de recommandation spécifique formulée pour les personnels et les parents, frères et sœurs non scolarisés dans l'établissement.