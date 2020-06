Coronavirus : le lycée Poincaré de Nancy fermé une semaine après deux cas confirmés

La décision a été annoncée aux personnels et aux parents ce dimanche soir. Le lycée Henri Poincaré, situé dans le centre-ville de Nancy, ferme ses portes pour au moins une semaine. Il avait rouvert la semaine dernière. Deux membres du personnel administratif et technique de l'établissement ont été testés positifs au Covid-19, annoncent l'agence régionale de santé, la préfecture de Meurthe-et-Moselle et l'académie Nancy-Metz.

Ces cas ont été rapportés à l'ARS les 6 et 7 juin. Une première enquête a permis de remonter jusqu'aux personnes ayant été en contact prolongé avec ces deux malades. Des personnes mises en quarantaine. Même si aucun lien n'est établi pour l'instant entre ces deux cas positifs, l'ARS Grand Est a proposé de recourir à un dépistage "systématique et collectif" de toutes les personnes ayant fréquenté le lycée Poincaré depuis le 2 juin. Une opération qui doit débuter ce lundi 8 juin.

Toutes les activités sont suspendues sur le site pour au moins une semaine, le temps de réaliser le dépistage et de désinfecter les locaux. L'enseignement à distance va reprendre pour tous les élèves.