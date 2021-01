Covid-19 : le maire d'Évron juge "incompréhensible" la lenteur de la campagne de vaccination en France

"On est en train de générer du stress et des inquiétudes vis-à-vis du vaccin, c'est incompréhensible", déplore le maire d'Évron et président des maires de Mayenne, Joël Balandraud, alors que 332 personnes seulement ont été vaccinées cette semaine en France.

L'organisation de la campagne de vaccination en France est "inexplicable", "impardonnable" et "incompréhensible" pour le maire d'Évron et président des maires de Mayenne. Joël Balandraud a dit sa colère dans une série de messages postés sur Twitter ce samedi matin, alors que seules 330 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus pendant la première semaine de vaccination en France, contre 78.000 en Allemagne ou 8.000 en Italie.

"C'est incompréhensible. Il y a un sentiment d'impuissance qui vient d'en haut et qui nous affole", développe Joël Balandraud, joint par France Bleu Mayenne. "On a des généralistes qui veulent y aller, des Français qui veulent y aller et qui veulent se protéger, pouvoir aller au restaurant, sortir, et on leur dit de faire attention. On est en train de générer du stress et des inquiétudes vis-à-vis du vaccin", poursuit-il. Selon lui, la lourdeur administrative du processus de vaccination nuit à son efficacité.

"Comment voulez-vous être rassurés par un vaccin dont tout le monde sait qui'l est nouveau, qu'il a été autorisé rapidement, et pour lequel on vous dit qu'il faire une consultation quatre jours avant ? Pourquoi faire ça ? C'est pour vous donner le temps de vous inquiéter ? Pour vous compliquer la vie ?", interroge le maire d'Évron, vétérinaire de formation. "On se complexifie le truc et on fait peur aux gens sans raison".

Des maires "prêts à donner l'exemple"

Pour lui, il faut "se faire confiance" et faire confiance à l'organisation du système de santé français, en s'appuyant notamment sur le réseaux de médecins généralistes. "Il faut permettre à chacun de vacciner, envoyer toutes les doses qu'on a chez les généralistes et dans les super frigos qui sont partout", estime-t-il.

Le président des maires de Mayenne rappelle aussi que "beaucoup d'élus sont prêts à donner l'exemple, beaucoup de maires sont prêts à prêter des salles si l'État dit qu'il faut s'organiser comme ça". Le maire de Mayenne, par exemple, s'est déjà dit prêt à se faire vacciner pour l'exemple.