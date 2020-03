Coronavirus : le maire de Chêne-en-Semine aujourd'hui guéri, "restez chez vous, et ne paniquez pas"

"Restez chez vous et ne paniquez pas", le maire de Chêne-en-Chemine en Haute-Savoie veut rassurer malgré le contexte, "il y a bien sûr les cas graves mais aussi, en grande majorité, ceux qui comme moi guérissent très bien du coronavirus". Paul Rannard, 69 ans, fait des premiers contaminés. Infecté par le Covid-19 au début du mois, il est sorti de l'hôpital de Chambéry il y a 10 jours et se dit aujourd'hui "totalement guéri, sans aucune séquelle".

Paul Rannard, pourquoi témoigner aujourd'hui ?

Je souhaite simplement rappeler quelque chose que l'on a tendance à oublier dans le contexte anxiogène actuel, dire qu'on peut s'en sortir sans problème à condition d'être en bonne santé. Si l'on a des problèmes pulmonaires ou cardiaques, c'est évidemment plus difficile, mais je m'en suis moi même très bien sorti. Tout a commencé avec des symptômes de bronchite et de fièvre, environ trois jours. J'ai ensuite été testé positif puis hospitalisé une semaine à Chambéry. Une fois sorti, je suis resté totalement confiné une deuxième semaine. Le plus dur était d'être seul, on se dit pourquoi moi ? qui ai-je pu contaminer ?

Comment allez vous ?

Je n'ai aucune séquelle, je suis juste fatigué. C'est une preuve que l'on peut s'en sortir. Le message que je veux faire passer, c'est que quand on a des symptômes de grippe ou de bronchite, il faut rester confiné et prendre du paracétamol. Si on est en bonne santé, ne surtout pas faire le 15 et laisser la place dans les hôpitaux à ceux qui en ont réellement besoin, ou qui vont en avoir besoin.

Vous tenez à rassurer la population ?

Il ne faut pas paniquer, mais il est essentiel de respecter le confinement. Je regrette d'ailleurs que ce confinement ne soit pas plus strict. Aujourd'hui par exemple on demande aux entreprises du BTP de reprendre leurs activités, pour moi c'est de l'inconscience pure. C'est une maladie que l'on guérit certes, mais il faut taper fort. Il faut se donner les moyens de la guérir.

Vous avez été hospitalisé au tout début de la crise. Avez-vous une pensée pour ce que vit le personnel soignant en ce moment ?

Je leur tire mon chapeau, à tous. Deux jours avant de sortir, une femme de ménage m'a dit qu'elle devait désinfecter 26 chambres toute seule ! Je lui dit merci. Heureusement qu'on a ces gens dans les hôpitaux qui se dévouent au service des autres. Je pense à eux, et quand ça ira mieux, il faudra pas qu'on les oublient.