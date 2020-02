Coronavirus : le maire de la Balme-de-Sillingy testé positif

"Ce matin (samedi) j'ai fait le test, ce soir j'ai le résultat, je suis positif." C'est dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, un masque chirurgical sur le visage, que François Daviet a annoncé ce samedi soir avoir été contaminé par le coronavirus. Le maire de la Balme-de-Sillingy dont le frère et la directrice générale des services de la mairie font partie des premiers cas détectés sur la commune, a confirmé à France Bleu Pays de Savoie avoir été admis au Centre hospitalier Annecy Genevois (Change). "Je me repose", a indiqué l'édile.

Francois Daviet annonce sa contamination au coronavirus dans une vidéo postée sur sa page Facebook

"Soyez prudents"

Dans son message vidéo, il demande aux habitants de La Balme-de-Sillingy d'être prudents. "Ne vous faites plus la bise, ne serrez plus les mains et déplacez vous sur la commune que si vous en avez besoin." Pour l'instant, le ministère de la santé n'a pas confirmé si François Daviet faisait partie des neuf cas officiels de coronavirus Covid-19 détectés sur la Balme-de-Sillingy. Toujours dans sa vidéo, le maire parle de treize habitants hospitalisés à Change.