Coronavirus : le maire de Metz appelle à l'aide face à la saturation des lits de réanimation

Le cri d'alarme de la directrice de l'hôpital de Metz-Thionville, ce lundi, face à la saturation des lits de réanimation dans son établissement et en Moselle (170 lits dans le département) est relayé ce mardi par des politiques locaux. Le maire de Metz Dominique Gros, notamment, lance un appel à l'aide dans toute la France : "Malgré des évacuations de patients vers l'Allemagne et la Nouvelle Aquitaine, nous demandons de l'aide, nous n'avons à peine que quelques lits de réanimation de libres, la situation est critique et nous en appelons à la solidarité pour notre territoire en crise".

Le maire de Metz promet de rendre la pareille quand la crise sera passée en Lorraine et qu'il faudra aider d'autres territoires. Dominique Gros a écrit notamment à l'association des maires des grandes villes de France, il est aussi en contact avec le ministre de la santé et l'ARS, l'agence régionale de santé.

"J'appelle les départements à se mobiliser pour accueillir des patients mosellans" lance de son côté Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle.

Le sénateur mosellan Jean-Marc Todeschini a adressé quant à lui un courrier au Premier ministre et au ministre de la santé pour demander que "tous les hôpitaux mosellans disposent de moyens exceptionnels".

"Les hôpitaux de Moselle doivent bénéficier d'évacuations sanitaires" demande également le président de la région Grand Est Jean Rottner.