Coronavirus : le maire de Montpellier n'exclut pas d'imposer le masque dans les rues de la ville

Face au nombre croissant de cas de Covid 19 en Occitanie et notamment sur le territoire montpelliérain, Michael Delafosse n'exclut pas de demander au préfet de prendre un arrêter pour imposer le port du marques sur la voie publique.

_"La situation sanitaire liée à la Covid-19 commande collectivement un esprit de responsabilité." _Face à la hausse des nouvelles contaminations en France et sur le territoire montpelliérain, Michaël Delafosse, le maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, rappelle l'importance des gestes barrières.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le maire explique qu'il n'exclut pas d'imposer le port du masque dans les rues de Montpellier. "Afin de protéger les capacités hospitalières du territoire et d'éviter tout nouveau confinement que serait préjudiciable à l'économie et à l'emploi, la Ville et la Métropole de Montpellier, j'appelle chaque citoyen à faire preuve de responsabilité. Au moindre signal d'alerte de développement de l'épidémie, le Maire n'exclut pas demander au Préfet de prendre un arrêté d'obligation de port du masque sur la voie publique, dans certains secteurs."

Il ajouter que les contrôles dans les transports en commun vont être renforcés.

RAPPEL DES BONS GESTES Pour se protéger les uns les autres, il faut continuer à :