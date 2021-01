Coronavirus : le maire de Nancy co-signe une lettre pour davantage de "transparence" sur la campagne vaccinale

Mathieu Klein et plusieurs élus locaux ont signé une lettre à Jean Castex pour lui réclamer plus de transparence sur la campagne de vaccination. Selon eux, les délais de livraison annoncés par certains industriels retardent les opérations.

Les collectivités locales ont fait entendre leur colère et leur inquiétude au sujet de la campagne vaccinale. Le maire de Nancy et une cinquantaine d'autres élus ont écrit une lettre à Jean Castex pour lui réclamer davantage de transparence. Dans ce courrier adressé au chef du gouvernement, l'association France Urbaine, qui regroupe, qui regroupe les grandes villes et les métropoles, affirme que ses membres constatent "sur le terrain des messages parfois contradictoires de la part de l'État et une absence manifeste de visibilité sur la livraison des doses". "Il en résulte que nos concitoyens sont dans l'incompréhension totale et manifestent logiquement leur mécontentement."

Les élus souhaitent connaître le système de répartition des doses entre les territoires. Ils attendent notamment de la part de l'État "un calendrier précis, actualisé en temps réel, des livraisons de doses vaccinales dans chaque centre de vaccination".