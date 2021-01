Coronavirus : le maire de Nice veut interdire les locations saisonnières pendant les vacances scolaires

Alors que la situation épidémique dans le département des Alpes-Maritimes est de plus en plus préoccupante, le maire de Nice et président de la métropole Christian Estrosi a demandé ce mercredi à la préfecture d'interdire les locations saisonnières pendant les prochaines vacances scolaires.

"Si l’Etat refuse de le faire, la Ville de Nice prendra un arrêté municipal." Christian Estrosi

"Personne ne peut nier que les flux de déplacements restent un facteur de contamination", écrit le maire de Nice dans un communiqué, qui précise que "si l’Etat refuse de le faire, la Ville de Nice prendra un arrêté municipal" afin d'interdire les locations dans la ville durant les prochaines vacances d'hiver.

Par ailleurs, Christian Estrosi rappelle qu'il souhaite toujours que l'Etat exige un test PCR négatif à tous les voyageurs arrivant en gare ou à l'aéroport de Nice en provenance d'un "pays à risque".

Ce mardi, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes était de 456 pour 100 000 habitants, de très loin le plus élevé sur le territoire national. Depuis onze jours, le nombre d'hospitalisations conventionnelles a augmenté de 20 % dans le département et le nombre d'hospitalisations en services de réanimation est en hausse de 15%, selon l'Agence Régionale de Santé. Le taux d'occupation dans les hôpitaux des Alpes-Maritimes est actuellement de 86 %.