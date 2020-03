Coronavirus : "j'ai scellé les cercueils", le maire de Noyal-Pontivy lance l'alerte

"Noyalaises, Noyalais. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans cette tenue, lance Marc Kerrien, masque sur le visage et combinaison médicale sur le corps. Et pourtant, plusieurs fois je l'ai portée, pour sceller les cercueils d'hommes et de femmes décédés du coronavirus au Centre Hospitalier du Centre Bretagne". Les premiers mots du maire de Noyal-Pontivy dans la vidéo diffusée sur le compte facebook de la mairie ce lundi font mouche.

L'élu lance un appel solennel à ses administrés pour les inciter à respecter les mesures de confinement : "si j'ai décidé de faire cet enregistrement c'est pour faire comprendre à tous, je dis bien à tous, que _chez nous comme ailleurs, il y a des personnes qui meurent_. Il est indispensable d'être confiné chez soi quelque soit notre âge et notre condition sociale".

Si nous voulons vaincre cette pandémie, il n'y a qu'un seul slogan : restons chez nous !

Marc Kerrien en profite pour _"_remercier l'ensemble du personnel médical et hospitalier pour leur dévouement sans faille, ainsi que tous ceux qui œuvrent et travaillent au bien commun".