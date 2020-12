Coronavirus : le maire de Reims défend l'idée d'un reconfinement pour éviter "la gueule de bois"

"Je n’ai pas envie que l’on se réveille avec « la Gueule de bois » au lendemain des fêtes", tels sont les mots d'Arnaud Robinet ce lundi après-midi sur Facebook. Le maire (LR) de Reims (Marne) répond à ses détracteurs après avoir demandé au gouvernement un confinement après Noël.

Une idée émise chez nos confrères de France Info, le mardi 22 décembre, face à l'évolution de la situation sanitaire dans le Grand Est, les Ardennes et la Marne. "Je comprends parfaitement les réactions suite à ma proposition de confinement", écrit Arnaud Robinet avant d'affirmer que "cette gestion de crise doit nous amener à beaucoup d’humilité. Nos voisins européens, montrés en exemple, sont également confrontés à cette recrudescence de la propagation du virus et ont dû prendre des mesures drastiques".

Le maire de Reims préfère agir plutôt que de subir une troisième vague à la mi-janvier. "Notre situation est identique à celle d’avant le deuxième confinement. Nos établissements de santé, recommencent à déprogrammer certaines interventions (...). Investissons pour 2021", lance-t-il aux rémoises et au rémois.

Comme vous, je suis lassé de ce que nous vivons depuis mars dernier, comme vous j’aspire à retrouver une vie sociale, culturelle, sportive et économique le plus rapidement possible, envie de vivre tout simplement. J’ai bien conscience des sacrifices de chacune et chacun d’entre-vous. - Arnaud Robinet, maire de Reims.