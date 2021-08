Coronavirus : Le Mans installe des capteurs de CO2 dans ses cantines scolaires

A la rentrée, les élèves des écoles publiques du Mans de plus de 6 ans vont retourner en classe avec le masque... sauf à la cantine, où ils sont bien obligés de le retirer pour déjeuner. D'où la décision de la mairie d'équiper 40 restaurants scolaires dont elle a la charge de capteurs de dioxyde de carbone (CO2). La mesure du CO2 permet de montrer quand il faut renouveler l'air dans la pièce, sachant que la transmission par aérosol du covid-19 est aujourd'hui considérée comme le principal mode de contamination.

Pas de purificateurs d'air

Ces capteurs de CO2 coûtent chacun une soixantaine d'euros. La mairie du Mans n'a en revanche pas jugé utile d'investir dans des purificateurs d'air, estimant que le port du masque en classe et une aération régulière des salles suffisent.

Dans les collèges sarthois, c'est le Conseil départemental qui a la charge de cette question. Interrogée par France Bleu Maine, la collectivité a confirmé qu'elle considérait ces équipements comme n'étant pas une priorité, estimant le coût trop élevé et l'intérêt limité.

Pour les lycées, la majorité régionale répond ce mardi par communiqué à une demande de l'opposition concernant l'installation de purificateurs d'air dans les établissements : "La mesure coûterait aux contribuables la bagatelle de 5 millions d’euros. (...) Purifier artificiellement l’air d’une classe d’élèves très majoritairement vaccinés – et masqués, qui plus est ! – quand il suffirait de l’aérer correctement : une manière originale pour les élus écologistes et insoumis de jeter l’argent public par les fenêtres".