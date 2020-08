De plus en plus de commune imposent le masque sur leurs marchés extérieurs, ou dans les rues les plus fréquentées en Charente-Maritime. C'est un moyen de rassurer alors que les indicateurs ne sont pas bons au niveau national, et d'aider les commerçants à faire respecter le port dans les magasins..

Coronavirus : le masque de plus en plus obligatoire en Charente-Maritime

Le port du masque va-t-il finir par être obligatoire en extérieur partout sur le littoral Charentais-Maritime ? Le Premier Ministre Jean Castex à évoqué ce mardi "une situation épidémiologique qui évolue dans le mauvais sens" en France et demandé aux préfets de se rapprocher des élus locaux "pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics". Ces derniers jours, les maires de Charente-Maritime l'ont devancé, ils sont de plus en plus nombreux à prendre un arrêté municipal pour imposer le port du masque sur les marchés extérieurs, ou dans les lieux les plus fréquentés de leur commune.

Sur l’île de Ré où les centres bourgs ne sont qu’entrelacs de petites ruelles étroites qui laissent difficilement passer un véhicule, l'afflux de touristes, particulièrement nombreux cette année, a incité les maires à prendre les devants. Le masque est obligatoire sur les marchés extérieurs et dans les rues les plus fréquentées de trois des dix communes de l'île de Ré : La Couarde-Sur-Mer, Sainte-Marie-de-Ré et Saint- Martin-de-Ré. Mais d'autres y réfléchissent et les maires pourraient même "adopter une position commune au fur et à mesure" selon Lionel Quillet, le maire de Loix-en-Ré, président de la Communauté de Commune. "On prendra une décision je pense au 15 Août" dit-il en ce qui concerne sa commune, tout dépendra du nombre de cas de Covid sur l'île, de la position des autres maires et du civisme des touristes.

L'obligation du masque est de nature à rassurer les gens, et les commerçant qui n'osent pas faire respecter la règle - Sylvie Marcilly, maire de Fouras-les-Bains

A Fouras, au Sud de La Rochelle (où le masque est obligatoire sur le Vieux Port depuis le 22 juillet), la maire Sylvie Marcilly a décidé à son tour de l'imposer dans la rue des Halles, devant la mairie et sur l'esplanade du Fort Vauban quand il y a des évènements particuliers. "On a fait un constat, 50% des personnes portent le masque" explique-t-elle. L'arrêté municipal qu'elle a rédigé est à la signature chez le préfet, il entrera rapidement en vigueur. "C'est à la fois de nature à rassurer les gens, mais ça rassure aussi les commerçants qui parfois n'osent pas faire respecter la règle" dit-elle. Dans la commune voisine de Chatelaillon, le masque "est obligatoire depuis toujours" affirme Stéphane Villain, comprenez depuis son élection au mois de Juin, et le port est respecté : "la police municipale n'intervient quasiment jamais" dit-il, mais assure une vérification constante. A Rochefort, il faut porter le masque sur le marché extérieur du jeudi. Tout comme sur l'île d'Aix depuis la semaine dernière, sur le port et dans les petites rues du village.

A Saint-Georges-d'Oléron, le masque a évité une contamination dans un camping

Sur l’île d'Oléron, le port du masque sur les marchés extérieurs et dans les lieux les plus fréquentés est quasiment généralisé : 6 communes sur 8 ont pris un arrêté. A Saint-Georges-d'Oléron, où une famille de 3 personnes a été testée positive au Covid-19 vendredi dernier avant son retour à domicile à Toulouse, la maire Dominique Rabelle assure que le port du masque est respecté "à 99%". Elle insiste sur son importance : si la famille testée positive n'a pas contaminé les 211 campeurs avec lesquels elle a eu des contacs "c'est parce qu'elle portait un masque à chacune de ses sorties" estime la maire. Elle à tout de même pris, comme la plupart de ses collègues un arrêté municipal. imposant le masque sur le marchés, et lors d'évènements estivaux.

Au sud de la Charente-Maritime, la situation est différente : les rues sont moins étroites dans les communes, on s'y presse moins. Le maire de Royan Patrick Marengo a décidé de faire confiance au civisme des visiteurs, le masque n'est pas obligatoire sur le front de mer, mais il est fortement conseillé, et des panneaux incitent à le porter. "Globalement, je suis surpris par l'esprit de discipline et la bonne volonté des gens, comme quoi, on peut faire confiance aussi". Patrick Marengo assure que la quasi totalité des estivants portent le masque. Peu de communes imposent le masque en pays royannais.