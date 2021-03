Coronavirus : le masque devient obligatoire dans 8 communes de Lozère

Les mesures contre le coronavirus se renforcent en Lozère. Face à la hausse des contaminations, la préfecture a annoncé ce vendredi matin de nouvelles restrictions. Dès aujourd'hui, le masque devient obligatoire dans huit communes du département : Mende, Florac, Saint Chély d'Apché, Langogne, Bourgs-sur-Colagne, Peyre en Aubrac, la Canourgue et enfin Marvejols. Ensuite, à partir d'aujourd'hui, les marchés non alimentaires, comme les brocantes et les vide-greniers, sont interdits.

Interdiction des marchés non alimentaires et des activités sportives en intérieur

Un autre arrêté prendra effet lundi : l'interdiction des sports en intérieur. A partir de la semaine prochaine, toutes les activités physiques devront se tenir en extérieur. Une mesure pour endiguer la propagation du virus chez les plus jeunes. En une semaine, le nombre de contaminés chez les 10-19 ans a été multiplié par plus de trois, pour atteindre 686 cas pour 100 000 habitants.

Un chiffre record, bien au-dessus du taux d'incidence global dans le département, qui s'élève à 330 cas pour 100 000 habitants. Pour freiner le virus, il reste la vaccination. Aujourd'hui, 16% des habitants et 49% de la population prioritaire ont été vaccinés en Lozère.