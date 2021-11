Coronavirus : le masque fait son retour en extérieur en Isère

Le masque fait son retour en extérieur en Isère sur les marchés, les foires, aux abords des écoles ou encore sur les quais de gares et d'arrêts de transports en commun. Face à la remontée du nombre de cas quotidiens (plus 36% sur les 7 derniers jours) et une incidence en hausse (128 cas positifs pour 100 000 habitants ce vendredi matin) la préfecture de l'Isère vient de prendre un arrêté en ce sens. Le masque n'était plus obligatoire en Isère depuis un mois en extérieur et il avait déjà fait son retour sur les nez et bouches des écoliers de primaire depuis la fin des vacances d'automne.

Voici les cas de port du masque qui figurent à l'arrêté daté de ce 19 novembre 2021.

Les circonstances dans lesquelles il faut (re)porter le masque en Isère - Préfet de l'Isère

Des cas en hausse aussi dans les écoles

Le rectorat d'académie de Grenoble fait par ailleurs état ce vendredi d'une situation qui s'aggrave dans les écoles. Quatre établissements - deux écoles et deux collèges - sont fermés dans la Drôme, en Savoie et en Ardèche. Au total 221 classes sont fermées dans l'académie, dont 106 en Isère. Sur les 5 départements 533 élèves et 32 enseignants ont été testés positifs en une semaine, soit respectivement 0,08% et 0,05% des effectifs.