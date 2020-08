Coronavirus : le masque obligatoire dans les rues du centre-ville de Nancy de 11 heures à 2 heures

La nouvelle était dans les tuyaux depuis le week-end dernier, le masque sera désormais obligatoire dans certaines rues du centre-ville de Nancy tous les jours de 11 heures à 2 heures du matin. Le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard a pris un arrêté en ce sens, en concertation avec les maires de la Métropole du Grand Nancy.

27,8 cas pour 100.000 habitants à Nancy

Une décision prise alors que le port du masque en extérieur est privilégié par d'autres villes de France et que le taux d'incidence du Covid, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants monte en Meurthe-et-Moselle et a franchi le seuil de vigilance avec plus de 15 cas pour 100.000 habitants.

A Nancy, du 26 juillet au 1er août, on a enregistré 27,8 cas pour 100 000 habitants, 24,6 pour la métropole, ce sont les taux d'incidence les plus élevés des villes du Grand Est.

L'hypercentre concerné

Concrètement, à partir du samedi 8 août, le masque sera obligatoire dans les rues du centre-ville de Nancy, tous les jours, de 11 heures à 2 heures du matin pour les piétons de 11 ans et plus. Le secteur du centre comprend les principales places et artères commerçants de la ville (places Stanislas, St-Epvre, Carnot, Carrière, Simone Veil, Charles 3, rue Saint-Jean, rue Saint-Dizier, Grande rue). Le parc de la Pépinière n'est pas soumis à cette obligation, de même que le parc Sainte-Marie. Cette mesure est valable pour un mois, reconductible.

Au delà du centre-ville de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle rend obligatoire le port du masque sur tous les marchés couverts et non-couverts de la Métropole du Grand Nancy. Par ailleurs, il faudra également un masque pour tous les rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes, soumis à une autorisation de la préfecture.

Si la pédagogie sera de mise sur les premiers jours, des contrôles de la police nationale et de la police municipale seront mis en place pour faire respecter ces mesures.