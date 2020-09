Coronavirus : le masque obligatoire dans plusieurs zones commerciales de la Marne

Le préfet de la Marne signe un nouvel arrêté qui rend obligatoire le port du masque, dès ce mercredi 9 septembre, pour les personnes de plus de onze ans dans plusieurs zones commerciales des communes de Tinqueux, Cormontreuil et Thilllois.

Il faudra désormais porter le masque pour arpenter les allées des zones commerciales des abords de Reims. Sont concernées, les zones commerciales : parc Millésine et Maison + à Thillois, l'Etoile, zone d'activité Boucicaut et zone d'aménagement concerté Champ Paveau à Tinqueux, les Parques et les Blancs Monts à Cormontreuil.

le non respect de cette obligation est passible d'une amende de 135 euros. Un affichage informera le grand public.

Dans son arrêté, le préfet de la Marne rappelle que le taux de positivité aux tests PCR est de 3,2 dans le département, c'est le taux le plus élevé de la région Grand Est.

Le port du masque est également obligatoire sur toute la ville de Reims depuis ce mercredi 9 septembre 2020.