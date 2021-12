Coronavirus : le masque redevient obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants en Haute-Vienne

L'épidémie de Covid-19 se fait toujours plus présente : alors que l'on a détecté plus de 50 000 cas en 24 heures, le renforcement des mesures sanitaires se poursuit. En Haute-Vienne, la préfète du département Fabienne Balussou a annoncé de nouvelles restrictions ce mercredi.

Après consultation des élus, écrit-elle dans un communiqué, le port du masque est désormais obligatoire "dans tous les espaces publics des communes de plus de 3 500 habitants". Cela concerne les villes de Limoges, Panazol, Saint-Léonard-de-Noblat, Rochechouart, Saint-Junien, Aixe-sur-Vienne, Couzeix, Ambazac, Feytiat, Bellac, Condat, Isle, Le-Palais-surVienne, Saint-Yrieix-la-Perche, Verneuil-sur-Vienne, et Rilhac-Rancon.

Cette mesure s'applique à compter du jeudi 2 décembre et jusqu’au 4 janvier 2022

Des restrictions pour les autres communes de moins de 3 500 habitants

Sur le reste du département, le masque sera obligatoire également, dans certaines circonstances : dans tous les commerces, services, marchés, brocantes, braderies, vide-greniers, et dans toutes manifestations revendicatives, culturelles ou festives mais aussi dans les files d’attente et sur les parcs de stationnement des commerces à leurs jours et heures d’ouverture.

On devra aussi porter le masque à moins de 50 mètres des établissements scolaires (publics et privés), des crèches, des autres établissements d’accueil du jeune enfant et accueils collectifs de mineurs, des entrées réservées au public des établissements culturels, artistiques et sportifs. Cela cible aussi les enfants dans les cours de récréation de l’ensemble des établissements scolaires, pour tous les élèves de plus de 6 ans. En revanche, il ne sera pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans dans l'espace public ainsi que dans les lieux d'habitation, lors de la pratique sportive en pleine air, pour les usagers des deux roues et les personnes en situation de handicap.

Aussi, toujours selon le communiqué de la préfecture, le département de la Haute-Vienne "recevra dans les tous prochains jours un complément de 50 000 doses de vaccins pour répondre aux besoins générés par le rappel vaccinal".