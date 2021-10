Coronavirus : le masque sera-t-il bientôt de retour dans les écoles en Dordogne ?

"Après une période de baisse, notre département voit son taux d'incidence grimper à 49", alerte le préfet de la Dordogne dans un communiqué diffusé ce mardi 19 octobre. Et Frédéric Périssat est clair : "Si le taux d’incidence dépassait 50, le port du masque pourra redevenir obligatoire dans les écoles". L'obligation du port du masque pour les élèves de primaire vient d'être levée chez nous le 4 octobre.

La Dordogne presque au seuil d'alerte

Le cap des 50 cas pour 100 000 habitants est considéré comme le "seuil d'alerte" de circulation du virus. Le préfet appelle tous les Périgourdins à la "vigilance" et à la "responsabilité individuelle et collective". La fin du port du masque à l'école a été étendue à 79 départements en France la semaine dernière, mais en Lozère, il est redevenu obligatoire parce que le taux d'incidence est reparti à la hausse.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des clusters dans des Ehpad

"Quand on a un très faible taux d'incidence comme aujourd'hui, le moindre cluster va augmenter le taux d'incidence", relativisait mardi matin sur France Bleu Périgord Jean-Benoît Zabbé, infectiologue au centre hospitalier de Périgueux. "C'est le cas pour nous dans certains Ehpad actuellement, ce qui explique probablement pourquoi notre taux d'incidence est beaucoup plus fort que nos voisins". Il pointe aussi les températures qui baissent et les gestes barrière moins respectés, en rappelant que si le vaccin protège à plus de 90% des formes graves, il n'empêche pas la transmission du virus.