Coronavirus : les prochains matchs de l'US Orléans (Ligue 2) se joueront à huis-clos

C'est tout sauf une surprise : le match US Orléans / Grenoble, dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 2, se jouera à huis-clos. Ce sera le cas aussi du match Orléans/Caen prévu le 3 avril 2020.

La Ligue de football professionnel annonce en effet que tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront à huis-clos jusqu'au 15 avril 2020. Cette décision était devenue inéluctable, après les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran dimanche soir, sur l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.

Déjà, lundi soir, la rencontre entre le RC Lens et Orléans (défaite des orléanais 1/0) s'est jouée dans un stade Bollaert quasi vide (en dehors des joueurs, des staffs, des officiels et des journalistes). Les prochaines rencontres de l'US Orléans, à l'extérieur, dans ce championnat de Ligue 2, se joueront elles aussi à huis-clos : à Châteauroux le 20 mars et au Paris FC le 10 avril.

Une compensation pour les abonnés et détenteurs de billets

Contacté, le club indique que les 400 abonnés bénéficieront d'une compensation, après cette décision de faire jouer les matchs à huis-clos. "Ils ont acheté des abonnements pour 19 matchs à domicile, ils en auront deux de moins, il faut qu'on trouve une solution".

Même chose celles et ceux qui avaient déjà acheté leurs billets pour le match de l'USO contre Grenoble ce vendredi, mais "ça concerne peu de personnes", indique l'USO : "on va trouver une solution pour leur rembourser leurs places, on y réfléchit", précise Boris Luce, directeur général du club orléanais.

Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un manque-à-gagner pour l'US Orléans :