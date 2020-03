Coronavirus : le Mayennais Marc Madiot soulagé, ses coureurs cyclistes, retenus à Abu Dhabi, peuvent rentrer

L'équipe cycliste Groupama-FDJ l'annonce ce dimanche matin sur twitter. Ses 12 membres, qui étaient confinés dans un hôtel aux Emirats Arabes Unis depuis plus d'une semaine à cause de l'épidémie de coronavirus, peuvent rentrer en France.

Le départ des membres de l'équipe Groupama-FDJ après plus d'une semaine de confinement

C'est une bonne nouvelle annoncée ce matin sur les réseaux sociaux par la formation cycliste Groupama-FDJ, dirigée par le Mayennais Marc Madiot.

4 coureurs et 8 autres membres de l'équipe ont été autorisés à quitter les Emirats Arabes Unis où ils étaient retenus dans un hôtel d'Abu Dhabi depuis plus d'une semaine en raison de plusieurs suspicions de cas de coronavirus. Les derniers tests médicaux effectués se sont révélés négatifs selon l'équipe cycliste.

En début de semaine, Marc Madiot avait demandé au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour rapatrier, dans les meilleurs délais, ses coureurs.

à lire aussi Coronavirus : Marc Madiot demande au gouvernement de rapatrier ses coureurs cyclistes bloqués à Abu Dhabi

Ce dimanche, le manager mayennais et son équipe vont donc pouvoir prendre le départ de la course Paris-Nice "le coeur plus léger".