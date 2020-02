Coronavirus : le médecin chinois de 34 ans qui avait donné l'alerte est mort à l’hôpital

C'est à l'hôpital de Wuhan, là où a commencé l'épidémie de coronavirus en décembre 2019, que Li Wenliang est mort. Cet ophtalmologue chinois de 34 ans est l'un des premiers médecins a voir donné l'alerte sur les dangers de ce nouveau virus. Il s'est éteint tôt ce vendredi 7 février, à 02h38, des suites de la maladie provoquée par le coronavirus. "Nous le déplorons profondément et le regrettons", a déclaré l'hôpital sur le réseau social chinois Weibo. Plus de 630 personnes sont mortes en Chine selon le dernier bilan, et 30 000 sont contaminés. Hors de Chine, 240 cas sont confirmés.

Un lanceur d'alerte accusé par les autorités de Wuhan

Lorsque Li Wenliang a posté un message fin décembre 2019 sur les réseaux sociaux pour signalé la propagation d'un nouveau virus ressemblant au Sras à Wuhan, la police de la ville l'a accusé de "propagation de rumeurs". Depuis son décès les hommages des citoyens chinois se multiplient sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux à partager la photo du médecin sur son lit d'hôpital avec un masque respiratoire. Certains demandent aux autorités de s'excuser.