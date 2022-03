Coronavirus : le médecin mayennais Luc Duquesnel déplore une levée prématurée des restrictions sanitaires

En Mayenne, le taux d'incidence de l'épidémie de la Covid-19 a quasiment doublé d'une semaine à l'autre. D'après l'Agence Régionale de Santé dans son dernier bulletin publié le mardi 22 mars 2022, il s'établissait à 1038,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Une situation épidémiologique qui interroge le médecin coordinateur de la vaccination en Mayenne, Luc Duquesnel.

Pour ce professionnel de santé, les autorités sanitaires et gouvernementales ont levée les restrictions trop tôt (le 14 mars dernier). "On a tous cru que le risque était derrière nous. La pression médiatiques est également moindre : aujourd'hui on parle de la guerre en Ukraine, ce qui est normal. Elle envahit nos écrans de télé et les chaînes d'information. On parle aussi de la campagne présidentielle et finalement, en tout cas c'est le sentiment qu'on les professionnels de santé au travers de ce qu'on vit au quotidien, que nous sommes passés d'une gestion sanitaire de la crise à une gestion politique" déplore le médecin.

Les Mayennais ne se testent plus

Plus de 33.000 habitants des Pays de la Loire sont actuellement positifs à la Covid-19 d'après l'ARS, avec l'apparition du variant BA2 qui est un "sous-variant" d'omicron. "Quand on lève des mesures barrières et qu'on vous dit que le masque n'est plus obligatoire, ça laisse à penser que le risque est quasiment nul ou qu'il a énormément diminué. Donc c'est normal que la population ne fasse plus attention. Et l'autre facteur qui en découle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes et qui ne se testent plus" poursuit Luc Duquesnel.

Ce dernier réclame le retour de certaines mesures sanitaires. "On est plusieurs à le demander mais on a bien compris que ce n'était pas le moment en raison de la proximité avec l'élection présidentielle. Les services de réanimation ne sont pas non plus paralysés, mais pour autant en Mayenne nous avons des gens à l'hôpital ou qui décèdent dans les ehpad. Et ce sont des gens qui ont reçu une dose de rappel en août ou en septembre" explique celui qui est aussi le président des Généralistes-CSMF.