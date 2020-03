Le message des éboueurs contre le coronavirus : désinfectez les poignées de vos poubelles

Ils sont eux aussi en première ligne, au petit matin pour ramasser vos ordures. Les éboueurs lancent un appel à la population pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Ils préconisent la désinfection des poignées des poubelles vidées avant de les récupérer.

"Quand on collecte les bacs", explique Michel Kenck, éboueur au Smictom d'Alsace Centrale de Sélestat, "on les prend en mains avec nos gants et automatiquement il y a un risque potentiel de distribuer le virus sur les autres poignées, on prend à chaque fois une poubelle après l'autre. Prenez un gant à usage unique, ou un papier ou désinfectez la poignée avant de reprendre le bac".

La recommandation fonctionne aussi dans l'autre sens, quand on sort ses poubelles, pour protéger les éboueurs, car le virus, rappelle l'éboueur, "peut être présent pendant un certain temps sur les parties inertes: plastique, carton ou métal".

On part la boule au ventre

Michel Kenck explique que lui et ses collègues partent en tournée la boule au ventre: "On ne sait jamais si on va choper ce covid ou pas, vu qu'on prend ces bacs en main, qu'on retire nos gants et qu'on les remet, à un moment on risque de toucher la partie souillée".

Il y a aussi les petits messages que les éboueurs retrouvent collés sur les bacs : "on a des messages, des mots, des mercis, des félicitations, des bon courage qui sont collés sur les bacs avec des petits dessins des jeunes, ça fait plaisir, ça encourage quand même !".