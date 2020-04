Coronavirus : le milieu de l'ASSE Yann M'Vila donne 15.000 masques au CHU de Saint-Étienne

La photo montre l'engagement de l'International français dans ces moments difficiles à cause du coronavirus. Masqué, Yann M'Vila a livré jeudi 9.000 masques au CHU de Saint-Étienne. 6.000 autres masques ont suivi, précise le milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne qui tenait à aider et remercier le personnel soignant de Saint-Étienne, et de Montpellier.

"J'ai un ami qui a une société qui a réussi à en avoir beaucoup de masques. Et vu qu'il en manquait j'en ai acheté pour Saint-Étienne et Montpellier. C'est pour aider les gens qui en ont besoin et qui sont en première ligne pour nous aider. C'est la meilleure façon de les remercier après les applaudissements à 20h, et de leur dire que c'est énorme ce qu'ils font pour nous."

Le directeur de l'hôpital remercie Yann M'Vila

Michael Galy, le directeur général du CHU de Saint-Étienne a tenu à remercier le joueur de l'ASSE. "Même si la pression de patients est moins importante, on utilise environ 70 à 80.000 masques tous types confondus par semaine. Ce don est donc important pour protéger notre personnel. C'est un geste de solidarité qui nous touche et qui montre que Yann M'Vila est un grand professionnel mais aussi un homme généreux."