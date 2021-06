Coronavirus : le million de primo-vaccinés franchi en Centre-Val de Loire

Le nombre est symbolique, mis en exergue par l'Agence régionale de santé ce mercredi matin dans un communiqué. Plus d’un million d’habitants de la région ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus, et plus de 430.000 habitants sont complètement vaccinées après avoir reçu leur deuxième dose. A ce jour, le taux de couverture vaccinale en Centre-Val de Loire est légèrement supérieur à la moyenne nationale, avec près de 40 % pour les premières doses (38 % au niveau national) et 17,9 % pour les deuxièmes doses (17,8 % au niveau national).

Au regard de chaque département en Centre-Val de Loire, on note que le Loiret est toujours en retard dans sa couverture vaccinale, avec 35,7% de sa population primo-vaccinée, soit en-dessous de la moyenne nationale, "parce que la population du département est particulièrement jeune et donc pas prioritaire" justifie l'Agence régionale de santé depuis le début de la campagne. Même justification pour l'Indre-et-Loire qui a 39,5% de personnes ayant eu au moins une dose. A l'inverse, le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher dépassent tous les 43% de primo-vaccinés. Pour le Berry, on peut même préciser que plus d'un adulte sur quatre a désormais eu une double dose.

140.000 doses disponibles en Centre-Val de Loire chaque semaine

L'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire assure que dans le courant du mois de juin, plus de 140.000 doses seront disponibles par semaine dans les centres de vaccination de la région, qui s’ajoutent aux doses que vont recevoir les professionnels libéraux (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme) pour vacciner la population "en ville".

"Des créneaux de réservation pour la deuxième quinzaine de juin seront ouverts prochainement précise l'Agence régionale de santé, dans chacun des départements". "Même s’il faudra parfois être patient pour obtenir un rendez-vous, toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées pourront l’être prochainement. A cet égard, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de 18 ans et plus".