Coronavirus : "Le monde du sport est à l'agonie", estime la Niortaise Nathalie Lanzi, élue à la région

Ce mardi 17 novembre, Emmanuel Macron doit échanger avec des une vingtaine de représentants du monde sportif, au sujet de la crise sanitaire et économique qui traverse ce secteur. "Il est urgent d'agir", interpelle sur France Bleu Poitou, Nathalie Lanzi, vice-présidente de la région.

Une vingtaine de représentants du monde du sport vont dialoguer avec Emmanuel Macron ce mardi 17 novembre pour trouver des solutions face à la crise sanitaire et maintenant économique qui touche le secteur. Le président pourrait annoncer un plan de soutien à plus de 100 millions d'euros. "C'est totalement insuffisant", dit l'élue socialiste niortaise, Nathalie Lanzi, vice présidente en charge du sport à la région.

"Ramené à chaque club en France, ça fait 33 euros!", détaille-t-elle. "Tous nos clubs sont mal en point, ajoute Nathalie Lanzi. Les professionnels à cause de pertes notamment de droits télé (jusqu'à 600.000 et 800.000 euros par match) et les amateurs du fait de la baisse du nombre de licenciés. Jusqu'à 30% de moins depuis le début de l'année scolaire".